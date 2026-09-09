Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de la Collégiale et sa crypte (Collégiale de Brive)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées par l’équipe d’accueil de l’édifice. En dehors des offices religieux. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 94

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English : Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de la Collégiale et sa crypte (Collégiale de Brive)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de la Collégiale et sa crypte (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme