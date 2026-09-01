Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Saturnin Rue du Tilleul Chaillac-sur-Vienne
vendredi 18 septembre 2026 · Rue du Tilleul · Chaillac-sur-Vienne
Informations pratiques
Chaillac-sur-Vienne
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Saturnin
Rue du Tilleul Eglise Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de l’église de Chaillac-sur-Vienne, un remarquable témoin de l’histoire locale. Cet édifice médiéval, datant des XIIe et XVe siècles et classé Monument Historique, vous invite à un véritable voyage dans le temps. Découvrez son architecture, ses secrets et l’histoire fascinante de la seigneurie de Chaillac, autrefois liée à la célèbre famille des Rochechouart. Au fil de votre visite libre, laissez-vous surprendre par les richesses de ce lieu emblématique et plongez dans plusieurs siècles d’histoire. Des supports explicatifs vous permettront d’en apprendre davantage, tandis qu’un livre d’or vous invitera à partager vos impressions. .
Rue du Tilleul Eglise Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 13 16
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Saturnin
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’église Saint-Saturnin Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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