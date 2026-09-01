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AGENDA · Beaufort-Orbagna

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort Beaufort-Orbagna

samedi 19 septembre 2026 · Beaufort-Orbagna

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort Beaufort-Orbagna

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue du Château
Ville
39190 Beaufort-Orbagna
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaufort-Orbagna

Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort

Rue du Château Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Les secrets des remparts du château de Beaufort-Orbagna
Les remparts sont déjà présents en 1131 lorsque le seigneur de Beaufort apporta son soutien à la création de l’abbaye du Miroir. Mais que défendait-il comme territoire ? Comment étaient utilisées les archères ? Pourquoi ont-elles été comblées au XVIIe ? Que s’est-il passé à la Révolution?
Et maintenant quel avenir pour les remparts ?
Autant de questions que de réponses lors de ces visites samedi et dimanche à 15h rdv à l’entrée de la propriété .   .

Rue du Château Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 97 64 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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