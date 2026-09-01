Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort Beaufort-Orbagna
samedi 19 septembre 2026 · Beaufort-Orbagna
Informations pratiques
Beaufort-Orbagna
Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort
Rue du Château Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les secrets des remparts du château de Beaufort-Orbagna
Les remparts sont déjà présents en 1131 lorsque le seigneur de Beaufort apporta son soutien à la création de l’abbaye du Miroir. Mais que défendait-il comme territoire ? Comment étaient utilisées les archères ? Pourquoi ont-elles été comblées au XVIIe ? Que s’est-il passé à la Révolution?
Et maintenant quel avenir pour les remparts ?
Autant de questions que de réponses lors de ces visites samedi et dimanche à 15h rdv à l’entrée de la propriété . .
Rue du Château Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 97 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Beaufort Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
À voir aussi à Beaufort-Orbagna (Jura)
- Projection-rencontre François Royet La CABORDE Beaufort-Orbagna 18 septembre 2026
- Visite du Château de Beaufort, Château médiéval, Beaufort-Orbagna 19 septembre 2026
- apéro-concert Ad’Line La CABORDE Beaufort-Orbagna 26 septembre 2026