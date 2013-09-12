Le Mois des Amateurs d’Art La CABORDE Beaufort-Orbagna

Informations pratiques

Beaufort-Orbagna

Le Mois des Amateurs d’Art

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

La CABORDE ouvre de nouveau ses portes aux artistes amateurs, habitants des communes de Porte du Jura, mais pas que ! Peinture, dessin ou encore art textile seront présentés lors de trois week-ends d’expositions collectives.

– 4-5 & 6 septembre

Vernissage vendredi 4 septembre à 18h /

– 11-12 & 13 septembre

Vernissage vendredi 11 septembre à 18h /

– 18-19 & 2O septembre

Vernissage vendredi 18 septembre à 18h suivi d’une projection-rencontre à 19h avec François Royet autour de son film Par-delà les silences.

Pour cette édition, l’événement met aussi en lumière l’importance de l’expression artistique pour l’être humain, à travers les films de François Royet, réalisateur originaire du Doubs, à découvrir lors de plusieurs occasions

– Juste un dessin (court métrage 13mn), sera projeté en boucle en salle de projection pendant les horaires d’ouverture des trois week-end.

– Vendredi 18 septembre soirée spéciale Vernissage et projection-rencontre avec François Royet. Au programme de cette soirée

– 18h troisième et dernier vernissage du Mois des Amateurs au 2e étage en salle d’exposition.

– 19h en salle de projection, Jean Daligault, Un peintre à Dachau (court métrage 9mn), suivi de Par-delà les silences (81 mn). Ce film, suivant le peintre franc-comtois Charles Belle durant seize années, est l’aboutissement d’un très long travail qui interroge le processus de création, l’engagement et la place de l’art dans la vie d’un être humain, d’un

artiste. La projection sera suivie d’échanges avec le réalisateur.

Entrée libre .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Mois des Amateurs d’Art

L’événement Le Mois des Amateurs d’Art Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA