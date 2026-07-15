Informations pratiques

Beaufort-Orbagna

Projection-rencontre Atsunaï Kammak

D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

En présence de l’artiste Pascal Bejeannin

Atsunai Kammak est le premier témoin du monde d’Art-Situ. Il a rejoint Oqaatsut au Groenland en 2019, pour embarquer à bord d’ATKA le voilier d’exploration de François Bernard avec Pascal Bejeannin son créateur et l’équipe d’Art-Situ. S’en est suivi un périple le long des côtes ouest du Groenland, pendant lequel différents sujets, comme

le réchauffement climatique, mais aussi le tourisme, la gestion des déchets, l’éducation, l’économie, etc., ont été évoqués au gré des rencontres. Une fois l’équipe repartie pour le Jura, Atsunaï Kammak est resté encore un an à Ilulissat, avant de rallier son camp de base,

l’Espace des Mondes Polaires à Prémanon. Depuis, il se promène parfois dans son Jura natal ou un peu plus loin, afin de continuer à livrer son témoignage.

Entrée libre

Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée

Vendredi 21 août a 19h .

D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English : Projection-rencontre Atsunaï Kammak

L’événement Projection-rencontre Atsunaï Kammak Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA