Projection-rencontre Atsunaï Kammak Beaufort-Orbagna
vendredi 21 août 2026 · Beaufort-Orbagna
Informations pratiques
Beaufort-Orbagna
Projection-rencontre Atsunaï Kammak
D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
En présence de l’artiste Pascal Bejeannin
Atsunai Kammak est le premier témoin du monde d’Art-Situ. Il a rejoint Oqaatsut au Groenland en 2019, pour embarquer à bord d’ATKA le voilier d’exploration de François Bernard avec Pascal Bejeannin son créateur et l’équipe d’Art-Situ. S’en est suivi un périple le long des côtes ouest du Groenland, pendant lequel différents sujets, comme
le réchauffement climatique, mais aussi le tourisme, la gestion des déchets, l’éducation, l’économie, etc., ont été évoqués au gré des rencontres. Une fois l’équipe repartie pour le Jura, Atsunaï Kammak est resté encore un an à Ilulissat, avant de rallier son camp de base,
l’Espace des Mondes Polaires à Prémanon. Depuis, il se promène parfois dans son Jura natal ou un peu plus loin, afin de continuer à livrer son témoignage.
Entrée libre
Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée
Vendredi 21 août a 19h .
D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection-rencontre Atsunaï Kammak
L’événement Projection-rencontre Atsunaï Kammak Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
À voir aussi à Beaufort-Orbagna (Jura)
- Visite commentée de l’exposition de Maïlys Girodon Peinture La CABORDE Beaufort-Orbagna 15 juillet 2026
- Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise Beaufort-Orbagna 12 août 2026
- Apéro-concert Cadence Quartet La CABORDE Beaufort-Orbagna 29 août 2026
- Le Mois des Amateurs d’Art La CABORDE Beaufort-Orbagna 4 septembre 2026
- apéro-concert Ad’Line La CABORDE Beaufort-Orbagna 26 septembre 2026