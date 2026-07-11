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AGENDA · Beaufort-Orbagna

Apéro-concert Cadence Quartet La CABORDE Beaufort-Orbagna

samedi 29 août 2026 · La CABORDE · Beaufort-Orbagna

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La CABORDE
Adresse
D97
Ville
39190 Beaufort-Orbagna
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaufort-Orbagna

Apéro-concert Cadence Quartet

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Swing/Soul/Jazz
Cadence Quartet est composé de Melody au chant, Romuald à la guitare basse, Sébastien à la batterie et Emmanuel à la guitare. Leur discours musical s’articule autour de reprises empruntées, au répertoire de la chanson française, en visitant aussi les standards de jazz et le répertoire de la bossa-nova. L’interprétation des morceaux qu’ils jouent se nourrit des parcours musicaux singuliers de chaque musicien.
À (re)découvrir sans modération !

Entrée libre
Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€(dans la limite du stock disponible). En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation conseillée.   .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04  caborde@ccportedujura.fr

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English : Apéro-concert Cadence Quartet

L’événement Apéro-concert Cadence Quartet Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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