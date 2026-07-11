Apéro-concert Cadence Quartet La CABORDE Beaufort-Orbagna
samedi 29 août 2026 · La CABORDE · Beaufort-Orbagna
Informations pratiques
Beaufort-Orbagna
Apéro-concert Cadence Quartet
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Swing/Soul/Jazz
Cadence Quartet est composé de Melody au chant, Romuald à la guitare basse, Sébastien à la batterie et Emmanuel à la guitare. Leur discours musical s’articule autour de reprises empruntées, au répertoire de la chanson française, en visitant aussi les standards de jazz et le répertoire de la bossa-nova. L’interprétation des morceaux qu’ils jouent se nourrit des parcours musicaux singuliers de chaque musicien.
À (re)découvrir sans modération !
Entrée libre
Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€(dans la limite du stock disponible). En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation conseillée. .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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English : Apéro-concert Cadence Quartet
L’événement Apéro-concert Cadence Quartet Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA