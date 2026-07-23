Projection-rencontre François Royet La CABORDE Beaufort-Orbagna
vendredi 18 septembre 2026 · La CABORDE · Beaufort-Orbagna
Informations pratiques
Beaufort-Orbagna
Projection-rencontre François Royet
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 septembre soirée spéciale Vernissage et projection-rencontre avec François
Royet Au programme de cette soirée
– 18h troisième et dernier vernissage du Mois des Amateurs au 2e étage en salle d’exposition.
– 19h en salle de projection, Jean Daligault, Un peintre à Dachau (court métrage 9mn), suivi de Par-delà les silences (81 mn). Ce film, suivant le peintre franc-comtois Charles Belle durant seize années, est l’aboutissement d’un très long travail qui interroge le processus de création, l’engagement et la place de l’art dans la vie d’un être humain, d’un artiste. La projection sera suivie d’échanges avec le réalisateur.
entrée libre et gratuite .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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English : Projection-rencontre François Royet
L’événement Projection-rencontre François Royet Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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