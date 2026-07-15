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AGENDA · Beaufort-Orbagna

apéro-concert Ad’Line La CABORDE Beaufort-Orbagna

samedi 26 septembre 2026 · La CABORDE · Beaufort-Orbagna

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La CABORDE
Adresse
D97
Ville
39190 Beaufort-Orbagna
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaufort-Orbagna

apéro-concert Ad’Line

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tombée dans la marmite quand elle était petite, bercée de Patti Smith, Saez ou Izia Higelin, Ad’Line sillonne les routes de France et de Navarre avec sa guitare à la main.
Elle chante et réenchante un quotidien qui part à la dérive, distillant un son folk / rock à fleur de peau, de compos intimes en reprises très personnelles. Celle qui nous éblouit sans nous aveugler nous transporte dans un monde sublimé, bien réel pourtant celui qu’elle a forgé à la force du coeur. Elle passe, généreusement et avec sa gouaille de Franc-Comtoise, ce monde sensible qu’elle habite en son for intérieur.

Samedi 26 septembre à 19h
entrée libre Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€
(dans la limite du stock disponible).
En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo,
les places sont limitées, réservation vivement conseillée.   .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04  caborde@ccportedujura.fr

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English : apéro-concert Ad’Line

L’événement apéro-concert Ad’Line Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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