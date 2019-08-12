Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise Beaufort-Orbagna
mercredi 12 août 2026 · Beaufort-Orbagna
Informations pratiques
Beaufort-Orbagna
Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise
D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Ivindo est une rivière du Gabon… c’est aussi le nom de ce duo musical composé de Lila au chant et Manu à la guitare. Leur répertoire se nourrit de standards, souvent réarrangés, mais aussi de compositions originales, entre bossa nova, jazz, chansons françaises et autres musiques du monde, comme une rivière qui reçoit les eaux de tous les
ruisseaux qu’elle rencontre sur son parcours.
Dégustation de vins surprise
Pour ce dernier Zik & Wine, laissez-vous surprendre ! On ne vous dévoile pas quels vins vous allez découvrir, il faudra venir goûter par vous-mêmes.
Mercredi 12 août à 19h
TARIF 5€
Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.
Places limitées .
D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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English : Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise
L’événement Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA