Informations pratiques

Beaufort-Orbagna

Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise

D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Ivindo est une rivière du Gabon… c’est aussi le nom de ce duo musical composé de Lila au chant et Manu à la guitare. Leur répertoire se nourrit de standards, souvent réarrangés, mais aussi de compositions originales, entre bossa nova, jazz, chansons françaises et autres musiques du monde, comme une rivière qui reçoit les eaux de tous les

ruisseaux qu’elle rencontre sur son parcours.

Dégustation de vins surprise

Pour ce dernier Zik & Wine, laissez-vous surprendre ! On ne vous dévoile pas quels vins vous allez découvrir, il faudra venir goûter par vous-mêmes.

Mercredi 12 août à 19h

TARIF 5€

Entrée donnant accès à 3 verres de vins proposés à la dégustation (6 cl), ou une boisson sans alcool.

Places limitées .

D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English : Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise

L’événement Zik & wine Duo Ivindo & dégustation surprise Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA