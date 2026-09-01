Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Moulin d’Eymet Eymet
samedi 19 septembre 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Moulin seigneurial d’Eymet du XIIIe siècle au tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, le Moulin d’Eymet traverse le temps, résiste et se réinvente.
Au programme visite libre du moulin, expositions et ateliers. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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