Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Moulin seigneurial d’Eymet du XIIIe siècle au tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, le Moulin d’Eymet traverse le temps, résiste et se réinvente.

Au programme visite libre du moulin, expositions et ateliers. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite du moulin d’Eymet Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides