Informations pratiques

Sablé-sur-Sarthe

Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée à l’Homme Volant

35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Petit musée consacré à la conquête de l’air.

Après une présentation rapide du patrimoine local, partez à la découverte du musée dédié à l’aérostation.

3 départs de visites guidées

– Samedi 19 à 15h

– Dimanche 20 à 10h et à 15h

Visites limitées à 15 personnes. .

35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 24 07 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Small museum dedicated to the conquest of the air.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée à l’Homme Volant Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Sarthe