Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée à l’Homme Volant Sablé-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Sablé-sur-Sarthe
Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée à l’Homme Volant
35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Petit musée consacré à la conquête de l’air.
Après une présentation rapide du patrimoine local, partez à la découverte du musée dédié à l’aérostation.
3 départs de visites guidées
– Samedi 19 à 15h
– Dimanche 20 à 10h et à 15h
Visites limitées à 15 personnes. .
35 Grande Rue Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 24 07 36
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English :
Small museum dedicated to the conquest of the air.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du musée à l’Homme Volant Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Sarthe
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