Soirée de remise des prix du concours photo, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe

vendredi 18 septembre 2026 · Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy · Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Soirée de remise des prix du concours photo Vendredi 18 septembre, 18h30 Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Découvrez les lauréats de notre concours photo « patrimoine du pays sabolien et nuage(s) ».

En présence de l’association « Asnières passion photo 72 ».

Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 62 50 90 https://lapostrophe.payssabolien.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques.payssabolien/;https://www.facebook.com/MediathequeIntercommunalePaysSabolien/

Découvrez les lauréats de notre concours photo « patrimoine du pays sabolien et nuage(s) ».

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