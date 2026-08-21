Exposition “patrimoine du pays sabolien et nuage(s)”, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Exposition “patrimoine du pays sabolien et nuage(s)” 18 et 19 septembre Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Exposition des clichés des participants à notre concours photo.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’espace, du vendredi 4 au samedi 26 septembre.

Du 4 au 16 septembre, votez pour votre photo favorite, sur nos réseaux sociaux, ou à l’espace Pierre Reverdy en vous adressant à un·e bibliothécaire !

Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 62 50 90 https://lapostrophe.payssabolien.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques.payssabolien/;https://www.facebook.com/MediathequeIntercommunalePaysSabolien/

Exposition des clichés des participants à notre concours photo.

©Pezibear