Exposition “patrimoine du pays sabolien et nuage(s)”, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe
vendredi 18 septembre 2026 · Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Exposition “patrimoine du pays sabolien et nuage(s)” 18 et 19 septembre Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Exposition des clichés des participants à notre concours photo.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’espace, du vendredi 4 au samedi 26 septembre.
Du 4 au 16 septembre, votez pour votre photo favorite, sur nos réseaux sociaux, ou à l’espace Pierre Reverdy en vous adressant à un·e bibliothécaire !
Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 62 50 90 https://lapostrophe.payssabolien.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques.payssabolien/;https://www.facebook.com/MediathequeIntercommunalePaysSabolien/
Exposition des clichés des participants à notre concours photo.
©Pezibear
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