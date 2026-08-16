Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
vendredi 18 septembre 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute
sérénité l’histoire de la ville de Royan, .
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Hop on a guided tour aboard the city bus and learn all about
the history of the city of Royan at your own pace.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan
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