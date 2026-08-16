Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

vendredi 18 septembre 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute

sérénité l’histoire de la ville de Royan, .

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Hop on a guided tour aboard the city bus and learn all about

the history of the city of Royan at your own pace.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite en bus L’histoire de Royan Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan