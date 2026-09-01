Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal
dimanche 20 septembre 2026 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à venir (re)découvrir la bastide de Villeréal avec Alexandra, guide conférencière de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.
En sa compagnie, vous en apprendrez davantage sur l’architecture typique de cette bastide fondée par Alphonse de Poitiers, sa halle, son église et arpenterez à travers ses rues au fil d’anecdotes captivantes et de faits historiques.
Le nombre de places étant limité, il est indispensable de s’inscrire au préalable. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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