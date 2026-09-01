Informations pratiques

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à venir (re)découvrir la bastide de Villeréal avec Alexandra, guide conférencière de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

En sa compagnie, vous en apprendrez davantage sur l’architecture typique de cette bastide fondée par Alphonse de Poitiers, sa halle, son église et arpenterez à travers ses rues au fil d’anecdotes captivantes et de faits historiques.

Le nombre de places étant limité, il est indispensable de s’inscrire au préalable. .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides