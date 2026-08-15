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AGENDA · Autun

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Place du Terreau Autun

dimanche 20 septembre 2026 · Place du Terreau · Autun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Terreau
Adresse
Cathédrale Saint-Lazare
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor

Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez ce joyau du style roman clunisien, construit à partir de 1120 et célèbre pour son décor sculpté signé de Gislebertus.
Laissez-vous conter l’histoire des reliques depuis le Moyen Âge et redécouvrez la célèbre salle capitulaire.   .

Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38  musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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