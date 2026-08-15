Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Place du Terreau Autun

Informations pratiques

Autun

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor

Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez ce joyau du style roman clunisien, construit à partir de 1120 et célèbre pour son décor sculpté signé de Gislebertus.

Laissez-vous conter l’histoire des reliques depuis le Moyen Âge et redécouvrez la célèbre salle capitulaire. .

Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38 musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)