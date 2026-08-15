Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Place du Terreau Autun
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Terreau · Autun
Informations pratiques
Autun
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor
Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez ce joyau du style roman clunisien, construit à partir de 1120 et célèbre pour son décor sculpté signé de Gislebertus.
Laissez-vous conter l’histoire des reliques depuis le Moyen Âge et redécouvrez la célèbre salle capitulaire. .
Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38 musees.patrimoine@autun.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la cathédrale et son trésor Autun a été mis à jour le 2026-08-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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