Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy

Informations pratiques

Montmort-Lucy

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort-Lucy ouvre ses portes pour une visite guidée à la découverte de ses vitraux remarquables, dans un écrin de pierre meulière, le samedi 19 septembre 2026. La visite est animée par un membre de l’association Patrimoine et Nature .

Une belle occasion de (re)découvrir ce monument historique et son patrimoine architectural. .

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne