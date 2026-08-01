Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre Saint-Paul · Montmort-Lucy
Informations pratiques
Montmort-Lucy
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montmort-Lucy ouvre ses portes pour une visite guidée à la découverte de ses vitraux remarquables, dans un écrin de pierre meulière, le samedi 19 septembre 2026. La visite est animée par un membre de l’association Patrimoine et Nature .
Une belle occasion de (re)découvrir ce monument historique et son patrimoine architectural. .
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Montmort-Lucy a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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