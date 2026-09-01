Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien Eglise Saint-Symphorien Mauges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Symphorien · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien
Eglise Saint-Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Eglise Saint-Symphorien à Montjean-sur-Loire !
Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association pour la sauvegarde de l’église de Montjean (ASEM) vous propose une visite guidée de l’église Saint-Symphorien de Montjean.
Au programme, 1000 ans d’histoire sur le promontoire de Montjean, du château féodal construit au début du XI° siècle à l’actuelle église néogothique bâtie au XIX° siècle et au projet de sa restauration.
– Découvrir les secrets d’un bâtiment emblématique et ce qu’il abrite encore de l’époque médiévale.
– Partager les motivations artistiques, économiques et sociales de la construction d’une aussi vaste église à Montjean dans les années 1860.
– Mettre en lumière son architecture et ses éléments remarquables en tant qu’édifice religieux nef centrale et bas-côtés, vitraux, statues, Chemin de croix…
– Identifier les causes et risques qui menacent l’église (jusqu’à l’effondrement) et découvrir le projet de sa restauration et sa sauvegarde
Après restauration, Saint-Symphorien retrouvera sa vocation d’église à l’issue de la visite, le public sera invité à imaginer quels événements pourraient y être organisés en complément des cérémonies religieuses. .
Eglise Saint-Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 96 82 77 asemontjean@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days at Saint-Symphorien Church in Montjean-sur-Loire!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Exposition Contenir l’ouragan par Daniel Van de Velde Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 11 septembre 2026
- Grande soirée de clôture de la saison à La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026
- Fête des possibles à la Pommeraye La Ferme du Petit Clos Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026
- Exposition Contenir l’ouragan de Daniel Van de Velde à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 12 septembre 2026