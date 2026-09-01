Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien Eglise Saint-Symphorien Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien

Eglise Saint-Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Eglise Saint-Symphorien à Montjean-sur-Loire !

Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association pour la sauvegarde de l’église de Montjean (ASEM) vous propose une visite guidée de l’église Saint-Symphorien de Montjean.

Au programme, 1000 ans d’histoire sur le promontoire de Montjean, du château féodal construit au début du XI° siècle à l’actuelle église néogothique bâtie au XIX° siècle et au projet de sa restauration.

– Découvrir les secrets d’un bâtiment emblématique et ce qu’il abrite encore de l’époque médiévale.

– Partager les motivations artistiques, économiques et sociales de la construction d’une aussi vaste église à Montjean dans les années 1860.

– Mettre en lumière son architecture et ses éléments remarquables en tant qu’édifice religieux nef centrale et bas-côtés, vitraux, statues, Chemin de croix…

– Identifier les causes et risques qui menacent l’église (jusqu’à l’effondrement) et découvrir le projet de sa restauration et sa sauvegarde

Après restauration, Saint-Symphorien retrouvera sa vocation d’église à l’issue de la visite, le public sera invité à imaginer quels événements pourraient y être organisés en complément des cérémonies religieuses. .

Eglise Saint-Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 96 82 77 asemontjean@gmail.com

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English :

European Heritage Days at Saint-Symphorien Church in Montjean-sur-Loire!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Symphorien Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges