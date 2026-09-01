Journées européennes du patrimoine Visité guidée découverte du bâti de la Reconstruction Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Journées européennes du patrimoine Visite guidée découverte du bâti de la Reconstruction

Caudebec-en-Caux 24 Place d’Armes Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée avec Frédéric Marchais, auteur du livre Reconstruire Caudebec-en-Caux, 1940-1962 . La visite s’intéressera aux principes constructifs innovants développés à l’époque.

A Caudebec-en-Caux, c’est principalement Otello Zavaroni qui œuvrera, d’après un plan d’aménagement établi par André Robine, et suivant les directives du Ministère de l’Urbanisme et de la Reconstruction. A cette époque ont été créées les premières structures préfabriquées, les fabrications à la chaîne d’éléments semblables à même le chantier, dans une ville-usine, poussiéreuse et bruyante. Rapidité, efficacité, rationalisation et économie font la ville de Caudebec-en-caux telle que nous la connaissons aujourd’hui, lumineuse et accueillante et qui est labellisée Patrimoine de la Reconstruction en Normandie depuis 2024.

Durée 1h30, 50 pers. max. .

Caudebec-en-Caux 24 Place d’Armes Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13

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English : Journées européennes du patrimoine Visite guidée découverte du bâti de la Reconstruction

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée découverte du bâti de la Reconstruction Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme