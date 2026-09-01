Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Place de la République Baume-les-Dames
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames
Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La balade dans le cœur historique vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses ! .
Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
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English : Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames
L’événement Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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