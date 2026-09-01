Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Place de la République Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames

Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La balade dans le cœur historique vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses ! .

Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames

L’événement Journées Européennes du patrimoine visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS