Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Domaine des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine
vendredi 18 septembre 2026 · Les Arcis · Meslay-du-Maine
Informations pratiques
Meslay-du-Maine
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Domaine des Arcis
Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Domaine des Arcis.
Catherine vous emmène à la découverte du site, en vous contant son histoire (et celle de ses propriétaires) depuis ses origines en 1350, ses agrandissements sous Henri IV, et ses transformations au début du 19e siècle. Vous traverserez ainsi les siècles et vivrez avec les propriétaires successifs l’évolution architecturale de ce lieu qui jamais n’a perdu son âme ni sa beauté.
Visite en particulier de la vaste salle sous charpente du grand bâtiment des servitudes , de la grange avec charpente de type Philibert Delorme, de la salle basse et du 1er étage du donjon. Lors de cette visite guidée, commentaires sur les différentes restaurations effectuées, le rôle des propriétaires de monuments historiques œuvrant à la sauvegarde d’un patrimoine en péril: les aventures d’une restauration difficile.et couteuse, la nouvelle vie à insuffler à ces monuments ; Être propriétaire d’un monument historique, ce n’est plus être le châtelain du 19e siècle, c’est servir avec passion et altruisme le patrimoine , lui donner une nouvelle vie, le transmettre aux générations futures …
Horaires des visites guidées
Vendredi 18 septembre à 15h
Samedi 19 septembre à 11h, 15h et 16h30
Dimanche 20 septembre à 11h, 14h30, 15h30 et 16h45
Tarif: adulte 7 €, enfant de 6 à 12 ans: 4€ , tarif famille: 2 enfants de 6 à 12 ans et 2 adultes: 20 €, règlement en espèces ou par chèque
Le tarif d’entrée donne accès à l’exposition de photographies sur bâche de la route des joyaux de la Mayenne , aux parcours ludiques, à l’exposition et la rencontre des artisans d’Art (seulement samedi et dimanche), à la visite libre si souhaité .
Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com
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English :
As part of the European Heritage Days, discover the Domaine des Arcis.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Domaine des Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-08-21 par SUD MAYENNE
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