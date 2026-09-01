Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

dimanche 20 septembre 2026 · Lieu de Mémoire · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Lieu de Mémoire

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées du Lieu de Mémoire.

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Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

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English :

Guided tours of the Memorial Site.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon