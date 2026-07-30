Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou Berjou
samedi 19 septembre 2026 · Berjou
Informations pratiques
Berjou
Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou
Les Cours Berjou Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée de la Libération de Berjou retrace les combats contre l’armée allemande autour du Noireau des 15, 16 et 17 août 1944. .
Les Cours Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 71 82 24 96
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English : Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou
L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou Berjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Flers agglo
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