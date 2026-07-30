Informations pratiques

Berjou

Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou

Les Cours Berjou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée de la Libération de Berjou retrace les combats contre l’armée allemande autour du Noireau des 15, 16 et 17 août 1944. .

Les Cours Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 71 82 24 96

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English : Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou

L’événement Journées européennes du Patrimoine Visite guidée du musée de la Libération de Berjou Berjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Flers agglo