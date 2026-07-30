Informations pratiques

Aniane

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du site du Pont du Diable.

Depuis la Maison du Grand Site de France, laissez-vous emporter par une balade ponctuée de récits et de panoramas grandioses. En traversant la Passerelle des Anges, vous rejoindrez le mythique Pont du Diable, lové dans un écrin de nature spectaculaire.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite guidée gratuite du site du Pont du Diable.

Depuis la Maison du Grand Site de France, laissez-vous emporter par une balade ponctuée de récits et de panoramas grandioses. En traversant la Passerelle des Anges, vous rejoindrez le mythique Pont du Diable, lové dans un écrin de nature spectaculaire. Ce lieu, entre légendes anciennes et histoire façonnée par les hommes, est aussi un exemple d’aménagement respectueux de son environnement.

Sur inscription.

Durée de la visite: 1h .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE

As part of the European Heritage Days, the Tourist Office is offering a free guided tour of the Pont du Diable site.

From the Maison du Grand Site de France, let yourself be carried away by a walk punctuated by stories and grandiose panoramas. Crossing the Passerelle des Anges, you’ll reach the mythical Pont du Diable, nestled in a spectacular natural setting.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE DU PONT DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT