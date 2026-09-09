Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition Colette de Jouvenel (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’exposition Colette de Jouvenel .

Recueil de témoignages de brivistes par l’association CVE dans le cadre de leur projet Portraits de ville et animation vidéo intitulée Mémoire discrète autour de Colette de Jouvenel par l’association Jour de lessive. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English : Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition Colette de Jouvenel (Médiathèque)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite libre de l’exposition Colette de Jouvenel (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme