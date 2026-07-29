Journées Européennes du Patrimoine visite libre des Halles des style Baltard Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize
samedi 19 septembre 2026 · Rue du commerce · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Journées Européennes du Patrimoine visite libre des Halles des style Baltard
Rue du commerce Halles Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre gratuite de 10h à 18h. Venez visiter librement ces halles du XIXe siècle récemment restaurées. Découvrez les verrières, l’ossature métallique et le toit muni d’un lanterneau.
Profitez de ces halles de style Baltard construites par Pierre Mongeot et soyez surpris par son droit de plaçage. .
Rue du commerce Halles Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre des Halles des style Baltard
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre des Halles des style Baltard Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine
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