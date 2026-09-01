Journées Européennes du Patrimoine Visite Patrimoniale à vélo électrique autour de Villeréal Cyclexplore Villeréal

Informations pratiques

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine Visite Patrimoniale à vélo électrique autour de Villeréal

Cyclexplore Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La mairie de Villeréal organise une visite patrimoniale gratuite à vélo autour de Villeréal en collaboration avec Cyclexplore, la station de location de vélos électriques de la bastide.

Inscriptions impératives. 15 places disponibles.

Le rendez-vous est fixé à 14 h devant Cyclexplore pour un parcours d’environ 20 kilomètres, permettant de découvrir Villeréal et ses environs autrement, au rythme de la balade.

Cette sortie associe activité douce, découverte du patrimoine et lecture du territoire. Elle permet de relier plusieurs points d’intérêt et d’apprécier les paysages autour de la bastide, tout en prenant le temps de comprendre l’histoire et l’environnement local. Le format à vélo offre une approche différente de la visite classique, plus mobile et plus immersive.

Accès possible pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite. .

Cyclexplore Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 12 04 47

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite Patrimoniale à vélo électrique autour de Villeréal

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite Patrimoniale à vélo électrique autour de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coeur de Bastides