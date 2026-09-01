Informations pratiques

Penne-d’Agenais

Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac

Château de Noalliac Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Envie de découvrir le château de Noaillac ? Profitez de visites commentées à 9 h et à 15 h !

Sur réservation.

Envie de découvrir le château de Noaillac ? Profitez de visites commentées à 9 h et à 15 h !

Sur réservation. .

Château de Noalliac Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine chateaudenoillac47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac

Want to explore Noaillac Castle? Join our guided tours at 9 a.m. and 3 p.m.!

Reservations required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée du Lot et Garonne