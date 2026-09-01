Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac Penne-d’Agenais
samedi 19 septembre 2026 · Penne-d'Agenais
Informations pratiques
Penne-d’Agenais
Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac
Château de Noalliac Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Envie de découvrir le château de Noaillac ? Profitez de visites commentées à 9 h et à 15 h !
Sur réservation.
Envie de découvrir le château de Noaillac ? Profitez de visites commentées à 9 h et à 15 h !
Sur réservation. .
Château de Noalliac Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine chateaudenoillac47@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac
Want to explore Noaillac Castle? Join our guided tours at 9 a.m. and 3 p.m.!
Reservations required.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites commentés du château de Noalliac Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Vallée du Lot et Garonne