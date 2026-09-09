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Journées européennes du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites des coulisses de la Médiathèque (réserves, fonds anciens, magasin, hôpital des livres).
Public adulte.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 

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English : Journées européennes du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visites guidées des coulisses de la Médiathèque (Médiathèque) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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