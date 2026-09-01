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AGENDA · Cherveux

Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux Cherveux

samedi 19 septembre 2026 · Cherveux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
79410 Cherveux
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Cherveux

Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux

2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Château de Cherveux ouvre ses portes pour des visites de monument historique. Les guides accompagnent le public à travers cette forteresse du XVe siècle, édifiée par l’Écossais Robert Cunningham dans le cadre des Journées du patrimoine Cherveux. Les visiteurs peuvent y admirer son architecture médiévale, caractérisée par de larges douves, des tours élancées et un imposant donjon.

• Tour de poney de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Tir de bricole
• Fabrication de bracelets en cuir
• Gâteaux médiévaux
• Buvette + Crêpes   .

2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 71 16 10 

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English : Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre

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