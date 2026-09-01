Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux Cherveux
samedi 19 septembre 2026 · Cherveux
Informations pratiques
Cherveux
Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux
2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Château de Cherveux ouvre ses portes pour des visites de monument historique. Les guides accompagnent le public à travers cette forteresse du XVe siècle, édifiée par l’Écossais Robert Cunningham dans le cadre des Journées du patrimoine Cherveux. Les visiteurs peuvent y admirer son architecture médiévale, caractérisée par de larges douves, des tours élancées et un imposant donjon.
• Tour de poney de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Tir de bricole
• Fabrication de bracelets en cuir
• Gâteaux médiévaux
• Buvette + Crêpes .
2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 71 16 10
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English : Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux
L’événement Journées Européennes du patrimoine Visites guidées du Château de Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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