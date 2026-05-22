Marché des Producteurs de Pays à Cherveux Place de l’Ormeau Cherveux

Cherveux

Marché des Producteurs de Pays à Cherveux

Place de l’Ormeau Chemin de l’Ormeau Vincent Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la rencontre de producteurs locaux passionnés lors de ce marché authentique et convivial. Fromages fermiers, fruits et légumes de saison, charcuteries artisanales, miels, confitures, vins et bien plus encore vous attendent. Une occasion unique de découvrir le meilleur du terroir, en circuit court et en direct des producteurs. .

Place de l’Ormeau Chemin de l’Ormeau Vincent Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché des Producteurs de Pays à Cherveux

L’événement Marché des Producteurs de Pays à Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Haut Val De Sèvre