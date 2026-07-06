Concert celtique Château de Cherveux Cherveux

Informations pratiques

Cherveux

Concert celtique

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Profitez d’un spectacle et un concert dans la cour de Château de Cherveux. Buvette sur place.

Pour les petits et les grands, avec un tarif accessible à tous. Sur réservation. .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52

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English : Concert celtique

L’événement Concert celtique Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre