Concert celtique Château de Cherveux Cherveux
vendredi 28 août 2026 · Château de Cherveux · Cherveux
Informations pratiques
Cherveux
Concert celtique
Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’un spectacle et un concert dans la cour de Château de Cherveux. Buvette sur place.
Pour les petits et les grands, avec un tarif accessible à tous. Sur réservation. .
Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52
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English : Concert celtique
L’événement Concert celtique Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre
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