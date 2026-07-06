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Concert celtique Château de Cherveux Cherveux

vendredi 28 août 2026 · Château de Cherveux · Cherveux

Concert celtique Château de Cherveux Cherveux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Cherveux
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
79410 Cherveux
Département
Deux-Sèvres
Tarif
5 Tarif réduit

Cherveux

Concert celtique

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Profitez d’un spectacle et un concert dans la cour de Château de Cherveux. Buvette sur place.

Pour les petits et les grands, avec un tarif accessible à tous. Sur réservation.   .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52 

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English : Concert celtique

L’événement Concert celtique Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre

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