Cherveux

Rallye des 12 travaux d’Hercules

Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Véritable rendez-vous incontournable du sport automobile en Nouvelle-Aquitaine, le Rallye des 12 Travaux d’Hercule fait vibrer chaque année les routes autour de Cherveux et du nord des Deux-Sèvres.

Au programme une épreuve de rallye moderne rassemblant équipages amateurs et confirmés, prêts à s’affronter sur plusieurs spéciales chronométrées mêlant technicité, vitesse et précision. Entre routes rapides, passages techniques et ambiance de compétition, les pilotes devront faire preuve de maîtrise et de sang-froid pour espérer s’imposer.

Organisé dans un esprit convivial mais exigeant, l’événement attire passionnés, curieux et amateurs de sensations fortes venus profiter d’un spectacle mécanique unique au cœur du territoire.

Accès libre et gratuit. Buvette et restauration sur place. .

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ecuriechambrille79@gmail.com

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English : Rallye des 12 travaux d’Hercules

L’événement Rallye des 12 travaux d’Hercules Cherveux a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Haut Val De Sèvre