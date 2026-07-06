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Quel quatuor, une affaire de style ! Château de Cherveux Cherveux

samedi 1 août 2026 · Château de Cherveux · Cherveux

Quel quatuor, une affaire de style ! Château de Cherveux Cherveux

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de Cherveux
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
79410 Cherveux
Département
Deux-Sèvres
Tarif
12 Tarif réduit

Cherveux

Quel quatuor, une affaire de style !

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Du foisonnement inventif du baroque tardif à l’équilibre du classicisme, ce programme propose un voyage musical à travers le XVIIIe siècle européen Apogée du langage baroque allemand avec Georg Philipp Telemann, élégance et virtuosité de l’école française avec Louis-Gabriel Guillemain, ou encore émergence du style galant avec Sebastian Bodinus. Sans oublier Johann Christian Bach, figure centrale du classicisme naissant et Wolfgang Amadeus Mozart, dont le génie synthétisa les influences européennes pour porter le style classique à son plus haut degré d’accomplissement.   .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.cherveux@gmail.com

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English : Quel quatuor, une affaire de style !

L’événement Quel quatuor, une affaire de style ! Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre

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