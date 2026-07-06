Quel quatuor, une affaire de style ! Château de Cherveux Cherveux

Informations pratiques

Cherveux

Quel quatuor, une affaire de style !

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Du foisonnement inventif du baroque tardif à l’équilibre du classicisme, ce programme propose un voyage musical à travers le XVIIIe siècle européen Apogée du langage baroque allemand avec Georg Philipp Telemann, élégance et virtuosité de l’école française avec Louis-Gabriel Guillemain, ou encore émergence du style galant avec Sebastian Bodinus. Sans oublier Johann Christian Bach, figure centrale du classicisme naissant et Wolfgang Amadeus Mozart, dont le génie synthétisa les influences européennes pour porter le style classique à son plus haut degré d’accomplissement. .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.cherveux@gmail.com

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English : Quel quatuor, une affaire de style !

L’événement Quel quatuor, une affaire de style ! Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre