Marotte et les musards Château de Cherveux Cherveux

Informations pratiques

Cherveux

Marotte et les musards

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous transporter au temps du Moyen Age avec un concert de musique médiévale mêlant chants et instruments anciens, mais aussi des fabliaux et moultes jongleries de feu ! Humour et convivialité au rendez-vous ! .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52

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English : Marotte et les musards

L’événement Marotte et les musards Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre