Marotte et les musards Château de Cherveux Cherveux
vendredi 24 juillet 2026 · Château de Cherveux · Cherveux
Informations pratiques
Cherveux
Marotte et les musards
Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Laissez-vous transporter au temps du Moyen Age avec un concert de musique médiévale mêlant chants et instruments anciens, mais aussi des fabliaux et moultes jongleries de feu ! Humour et convivialité au rendez-vous ! .
Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52
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English : Marotte et les musards
L’événement Marotte et les musards Cherveux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Haut Val De Sèvre
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