Le Plan d’Olympique Cherveux
samedi 29 août 2026 · Cherveux
Informations pratiques
Cherveux
Le Plan d’Olympique
D122 Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Participez au Plan d’Olympique pour une matinée d’épreuves ludiques et sportives ( run and bike, kayak and run, course d’orientation, tir à l’arc et bien d’autres épreuves !)
Venez vous dépasser en vous amusant !
Inscriptions en ligne ou auprès de la mairie.
Accessible dès 10 ans. .
D122 Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 accueil.mairie@cherveux.fr
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English : Le Plan d’Olympique
L’événement Le Plan d’Olympique Cherveux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Haut Val De Sèvre