Informations pratiques

Cherveux

Le Plan d’Olympique

D122 Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Participez au Plan d’Olympique pour une matinée d’épreuves ludiques et sportives ( run and bike, kayak and run, course d’orientation, tir à l’arc et bien d’autres épreuves !)

Venez vous dépasser en vous amusant !

Inscriptions en ligne ou auprès de la mairie.

Accessible dès 10 ans. .

D122 Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 accueil.mairie@cherveux.fr

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English : Le Plan d’Olympique

L’événement Le Plan d’Olympique Cherveux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Haut Val De Sèvre