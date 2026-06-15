Festival Traverse Prendre soin de soi joyeusement Atelier animé par Line Romanteau Bibliothèque Cherveux jeudi 16 juillet 2026.

Cherveux

Festival Traverse Prendre soin de soi joyeusement Atelier animé par Line Romanteau

Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Line Romanteau, rigologue depuis plus de 20 ans, propose un atelier de rigologie un moment convivial et bienveillant pour prendre soin de soi. Le rire, en libérant des endorphines, apaise le corps, allège l’esprit et nourrit la joie.

À travers des exercices simples et ludiques inspirés du yoga du rire, de la méditation et de la sophrologie, chacun est invité à lâcher prise et à retrouver le rire de son enfant intérieur.

Gratuit sur inscription* dès 16ans

*Inscription bibliotheque@cherveux.fr

Une place sera offerte à chaque participant pour le festival .

Bibliothèque 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 bibliotheque@cherveux.fr

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English : Festival Traverse Prendre soin de soi joyeusement Atelier animé par Line Romanteau

L’événement Festival Traverse Prendre soin de soi joyeusement Atelier animé par Line Romanteau Cherveux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre