Informations pratiques

Cherveux

LA RUN’ATURE

Route du Plan d’Eau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Course la Run’ature organisée par Cherveux Run’ature le 20/09

les inscriptions se font en ligne avant le vendredi 18/09/2026 à 20h dans la limite des places disponibles sur

helloasso .

Route du Plan d’Eau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : LA RUN’ATURE

L’événement LA RUN’ATURE Cherveux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Haut Val De Sèvre