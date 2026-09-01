AGENDA · Cherveux
LA RUN’ATURE Cherveux
dimanche 20 septembre 2026 · Cherveux
Informations pratiques
Cherveux
LA RUN’ATURE
Route du Plan d’Eau Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Course la Run’ature organisée par Cherveux Run’ature le 20/09
les inscriptions se font en ligne avant le vendredi 18/09/2026 à 20h dans la limite des places disponibles sur
helloasso .
Route du Plan d’Eau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : LA RUN’ATURE
L’événement LA RUN’ATURE Cherveux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Haut Val De Sèvre