UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cherveux

LA RUN’ATURE Cherveux

dimanche 20 septembre 2026 · Cherveux

LA RUN’ATURE Cherveux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Route du Plan d'Eau
Ville
79410 Cherveux
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Cherveux

LA RUN’ATURE

Route du Plan d’Eau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Course la Run’ature organisée par Cherveux Run’ature le 20/09
les inscriptions se font en ligne avant le vendredi 18/09/2026 à 20h dans la limite des places disponibles sur
helloasso   .

Route du Plan d’Eau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA RUN’ATURE

L’événement LA RUN’ATURE Cherveux a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Cherveux (Deux-Sèvres)