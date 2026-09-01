Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval
samedi 19 septembre 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval
Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Remaniée au XVème siècle, cette église est dédiée à Saint Saturnin. Elle abrite une litre funéraire du XVIème siècle de la famille De Bonneval, une fresque dorée à la feuille d’or qui représente l’hommage du doge de Venise au Pape Jules II, une Pieta en bois du XVIe s., une Vierge au rosaire du XVIe s, … De magnifiques fresques ont été découvertes à l’intérieur lors de sa restauration . Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1978. .
Place Petit de la Fosse Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix
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