Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Bureau d’information touristique Coussac-Bonneval
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval
Bureau d’information touristique 19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la maison-paquebot construite par l’architecte J-François Chalard, les vitraux de Francis Chigot… .
Bureau d’information touristique 19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval
L’événement Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix
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