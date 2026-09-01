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Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Bureau d’information touristique Coussac-Bonneval

samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique · Coussac-Bonneval

Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Bureau d’information touristique Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bureau d'information touristique
Adresse
19 Avenue du 11 Novembre 1918
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Coussac-Bonneval

Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval

Bureau d’information touristique 19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

La diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Partez à la découverte de l’Art déco lors d’une visite guidée proposée par François Garet. Au fil des rues du bourg, vous découvrirez les élégantes ferronneries de portes d’entrée, la maison-paquebot construite par l’architecte J-François Chalard, les vitraux de Francis Chigot…   .

Bureau d’information touristique 19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 

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English : Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval

L’événement Visite commentée sur la diffusion de l’esthétique Art déco dans le bourg de Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix

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