Journées Européennes du Patrimoine Château de Bonneval Coussac-Bonneval
samedi 19 septembre 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Journées Européennes du Patrimoine Château de Bonneval
Place aux Foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Cette forteresse a été restaurée aux XIVe et XVIIIe s. Elle appartient à la famille de Bonneval depuis 1055. Riche en mobilier et tapisseries.
A découvrir cour intérieure (galerie à colonnades Renaissance) ; salons et salle à manger avec du mobilier Louis XIII XVI et de magnifiques tapisseries d’Aubusson et de Flandres. Visite des chambres d’Henri de Navarre (roi Henri IV) venu passer une nuit à Bonneval et de l’illustre Pacha De Bonneval , un des personnages les plus fascinants des lieux. Le plus séjournez au gîte du Pacha .
Place aux Foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06
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English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Bonneval
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Bonneval Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix
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