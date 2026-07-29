Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’église Saint-Etienne Rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Epargne · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’église Saint-Etienne
Rue de l’Epargne Eglise Saint-Etienne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre gratuite de 10h à 18h de l’église Saint-Etienne (hors des offices religieux). .
Rue de l’Epargne Eglise Saint-Etienne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 10 72
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English : Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’église Saint-Etienne
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites libres de l’église Saint-Etienne Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine
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