Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire À table. Passé, présent . (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire À table. Passé, présent .

L’équipe du musée propose des médiations courtes dans les salles des collections permanentes et de l’exposition. Venez à leur rencontre et ils vous expliqueront tout. .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

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English : Journées européennes du patrimoine: Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire À table. Passé, présent . (Musée Labenche)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Visites libres des collections permanentes et de l’exposition temporaire À table. Passé, présent . (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme