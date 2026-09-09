UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde

dimanche 20 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Charles Teyssier
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Concours de l’Eglantine Briviste. Association des ménétriers du massif central.
Conférence sur les Reines du Félibrige par l’historien Pierre Courteix
Remise de prix, lectures et animations musicales.   .

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )

L’événement Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)