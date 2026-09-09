Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde
dimanche 20 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )
rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Concours de l’Eglantine Briviste. Association des ménétriers du massif central.
Conférence sur les Reines du Félibrige par l’historien Pierre Courteix
Remise de prix, lectures et animations musicales. .
rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39
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English : Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )
L’événement Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme
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