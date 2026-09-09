Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Concours de l’Eglantine Briviste. Association des ménétriers du massif central.

Conférence sur les Reines du Félibrige par l’historien Pierre Courteix

Remise de prix, lectures et animations musicales. .

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39

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English : Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie )

L’événement Journées eurpéennes du patrimoine: Concours de l’Eglantine Briviste. Conférence sur les Reines du Félibrige (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme