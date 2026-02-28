Journées Musicales de Dieulefit Le Bastidou Le Poët-Laval

Journées Musicales de Dieulefit

Le Bastidou 65 route du Bastidou Le Poët-Laval Drôme

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

2026-07-16

L’Association Chemins de Pierre présente les Journées Musicales de Dieulefit.

Concerts à l’Eglise Saint-Pierre, animations au Bastidou & à l’église de Montjoux.

Le Bastidou 65 route du Bastidou Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 41 69

The Chemins de Pierre Association presents the Journées Musicales de Dieulefit.

Concerts at Eglise Saint-Pierre, entertainment at Bastidou & Montjoux church.

