Journées Musicales de Dieulefit Le Bastidou Le Poët-Laval
Journées Musicales de Dieulefit Le Bastidou Le Poët-Laval jeudi 16 juillet 2026.
Journées Musicales de Dieulefit
Le Bastidou 65 route du Bastidou Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
L’Association Chemins de Pierre présente les Journées Musicales de Dieulefit.
Concerts à l’Eglise Saint-Pierre, animations au Bastidou & à l’église de Montjoux.
.
Le Bastidou 65 route du Bastidou Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 41 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chemins de Pierre Association presents the Journées Musicales de Dieulefit.
Concerts at Eglise Saint-Pierre, entertainment at Bastidou & Montjoux church.
L’événement Journées Musicales de Dieulefit Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux