Visite accompagnée du château et du vieux village du Poët-Laval Le Poët-Laval
Le Poët-Laval Drôme
Début : Mardi 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-08-31
2026-07-01
L’association des Amis du Vieux Poët-Laval organise régulièrement des visites accompagnées du château et du vieux village, en coordination avec la municipalité.
Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The association of the Friends of Old Poët-Laval regularly organizes guided tours of the castle and the old village, in coordination with the municipality.
