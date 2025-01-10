Visite accompagnée du château et du vieux village du Poët-Laval Le Poët-Laval

Visite accompagnée du château et du vieux village du Poët-Laval

Au pied du château Le Poët-Laval Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

L’association des Amis du Vieux Poët-Laval organise régulièrement des visites accompagnées du château et du vieux village, en coordination avec la municipalité.

Au pied du château Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes estelledevred@gmail.com

English :

The association of the Friends of Old Poët-Laval regularly organizes guided tours of the castle and the old village, in coordination with the municipality.

