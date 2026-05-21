Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Marché Nocturne

Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21

Marché nocturne avec animations musicales, bar & restauration.

Au programme bijoux, décoration, produits du terroir & animations musicales.

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Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes voyagefloral@gmail.com

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English :

Night market with musical entertainment, bar & catering.

On the program: jewelry, home decor, local produce & musical entertainment.

L’événement Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux