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Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 26160 Le Poët-Laval

Département : Drôme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Poët-Laval

Le Poët-Laval Marché Nocturne

Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21

Marché nocturne avec animations musicales, bar & restauration.
Au programme bijoux, décoration, produits du terroir & animations musicales.
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Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   voyagefloral@gmail.com

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English :

Night market with musical entertainment, bar & catering.
On the program: jewelry, home decor, local produce & musical entertainment.

L’événement Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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