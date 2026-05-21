Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval
Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval vendredi 19 juin 2026.
Le Poët-Laval
Le Poët-Laval Marché Nocturne
Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21
Marché nocturne avec animations musicales, bar & restauration.
Au programme bijoux, décoration, produits du terroir & animations musicales.
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Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes voyagefloral@gmail.com
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English :
Night market with musical entertainment, bar & catering.
On the program: jewelry, home decor, local produce & musical entertainment.
L’événement Le Poët-Laval Marché Nocturne Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux