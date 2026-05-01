L’Usine Julien Colombier Spice up your life L’Usine Le Poët-Laval
L’Usine Julien Colombier Spice up your life L’Usine Le Poët-Laval vendredi 29 mai 2026.
Le Poët-Laval
L’Usine Julien Colombier Spice up your life
L’Usine 25a route de la faïencerie Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-29
Exposition de Julien Colombier du 29 mai au 20 juin 2026. Le mercredi, vendredi & samedi de 10h à 13h & de 14h à 18h.
Vernissage en musique le jeudi 28 mai à 18h.
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L’Usine 25a route de la faïencerie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Exhibition by Julien Colombier from May 29 to June 20, 2026. Wednesday, Friday & Saturday, 10am to 1pm & 2pm to 6pm.
Musical opening on Thursday May 28 at 6pm.
L’événement L’Usine Julien Colombier Spice up your life Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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