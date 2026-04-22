MADAME DOROTHEE ABRAM Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Le Poët-Laval

Le Poët-Laval

MADAME DOROTHEE ABRAM

Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Place de la Mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

✨ Balade nature & atelier floral ✨

Et si vous preniez un moment pour ralentir, respirer… et créer ?

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Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Place de la Mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 53 10

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English :

? Nature walk & floral workshop ?

How about taking a moment to slow down, breathe? and create?

L’événement MADAME DOROTHEE ABRAM Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux