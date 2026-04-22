MADAME DOROTHEE ABRAM Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Le Poët-Laval
MADAME DOROTHEE ABRAM Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Le Poët-Laval mercredi 10 juin 2026.
Le Poët-Laval
MADAME DOROTHEE ABRAM
Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Place de la Mairie Le Poët-Laval Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10
✨ Balade nature & atelier floral ✨
Et si vous preniez un moment pour ralentir, respirer… et créer ?
.
Sur le marché hebdomadaire, rdv devant le stand de Voyage floral Place de la Mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 53 10
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English :
? Nature walk & floral workshop ?
How about taking a moment to slow down, breathe? and create?
L’événement MADAME DOROTHEE ABRAM Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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