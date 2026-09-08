Journées nationales de l’architecture au château d’Urtubie, Château d’Urtubie, Urrugne

Informations pratiques

Journées nationales de l’architecture au château d’Urtubie 17 et 18 octobre Château d’Urtubie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7,50 € par adulte et 3 € par enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le château d’Urtubie ouvre ses portes pour faire découvrir son histoire, son patrimoine et les projets qui accompagnent son évolution.

La visite permettra notamment de revenir sur les importants travaux réalisés cet hiver sur la partie datant du XIe siècle : restauration de la toiture, des menuiseries et des façades, ainsi que l’installation d’un système de géothermie. Ces interventions témoignent de la volonté de préserver ce patrimoine tout en l’adaptant aux enjeux contemporains.

Une occasion privilégiée de découvrir les coulisses de cette restauration, les savoir-faire mobilisés et les choix qui permettent de faire vivre et évoluer le château dans le respect de son histoire.

Préserver le passé, restaurer le présent, préparer l’avenir.

Château d’Urtubie Rue Bernard de Coral, 64122 Urrugne Urrugne 64700 Urrugne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 54 31 15 http://chateaudurtubie.net Le château d’Urtubie est un château meublé et habité par la même famille depuis sa construction qui a débuté en 1341. Il a été agrandi au cours des siècles. Les pierres d’Urtubie racontent six siècles de l’histoire du Pays basque, du Moyen Âge aux années folles en passant par la Renaissance, Louis XIV, la Révolution française, Napoléon 1er, Napoléon III…

Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le domaine en vicomté en 1654. Au XIXe siècle, Soult puis Wellington y passèrent lors des guerres napoléoniennes. A63, sortie Urrugne Saint-Jean de Luz. Route départementale 810, à l’entrée du village d’Urrugne.

Les Journées de l’Architecture au Château d’Urtubie

©odiledecoral